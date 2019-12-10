Резник — о Лужкове: Это мощная фигура, которая оставила след в жизни страны

Заслуженный юрист РФ поставил бывшего мэра столицы в один ряд с Ельциным и Черномырдиным.

Первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы Генри Резник выразил свои соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Бывший столичный мэр скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни.

— Я скорблю. У меня с Юрием Михайловичем были давние и добрые отношения, — признался Резник.

По его словам, Лужков был мощной политической фигурой, на которую был запрос своего времени, когда развалился Советский Союз и нужно было не допустить дальнейшего развала государства. В этом смысле он поставил Лужкова в один ряд с Ельциным и Черномырдиным.

— Юрий Михайлович оставил след в политике страны, в жизни страны, и должен сказать, что москвичи все, полагаю, помянут его добрым словом, — добавил он.

Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Операция, которую политику делали в клинике, как выяснил Лайф, была абсолютно рядовой и плановой, но после неё произошло внутреннее кровотечение. Свои соболезнования родным и близким Лужкова уже выразил президент Владимир Путин, а также премьер Дмитрий Медведев и другие политики, в том числе нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.