Кардиолог — о диагнозе Лужкова: Смертелен в 100% случаев

Тампонада сердца, от которой, по предварительным данным, скончался бывший мэр Москвы, чаще всего является проявлением инфаркта.

Диагноз экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который был озвучен ранее, не даёт практически никаких шансов пациенту. Об этом Лайфу рассказал заслуженный врач РФ, кардиолог Юрий Серебрянский.

Он отметил, что тампонада сердца, от которой, по предварительным данным, скончался Лужков, чаще всего является проявлением инфаркта. Специалист объяснил, что в результате инфаркта происходит разрыв сердца и выливание крови.

— Кровь через истончённую стенку выливается в сердечную сорочку, заполняет её, и сердце тампонируется, то есть сердечная деятельность прекращается. Сердце не сокращается, и наступает асистолия, то есть отсутствие сокращений сердца. Это смертельно в 100% случаев, — рассказал он.

Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Его смерть подтвердили в Посольстве России в Берлине. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.