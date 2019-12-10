В ГД создадут группу, которая займётся вопросами борьбы с преследованием в Сети

В Госдуме предложили создать рабочую группу, которая займётся вопросами борьбы с преследованием в Интернете. Эту инициативу поддержал спикер парламента Вячеслав Володин.

Вопрос поднял первый замглавы Комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, жертвами преследования в Сети часто становятся публичные люди, которые первыми обратили внимание на проблему. Многим из них угрозы поступают годами.

— Технически злоумышленника найти несложно, однако потом возникает правовой тупик, а ответ всегда один и тот же: нет состава преступления или пресловутое "приходите, когда убьют", — цитирует Боярского ТАСС.

Предполагается, что рабочая группа "всесторонне изучит проблему и выйдет на взвешенные предложения" по изменению законодательства, чтобы подобные преследования в Сети прекратились.

— После формирования рабочей группы можно будет заслушать её наработки и затем уже понять, насколько они в плане инициатив законодательных или других необходимы, — отреагировал Володин.