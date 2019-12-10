У родителей могут забрать дочь, которую они заточили в клинике на всю жизнь

Суд обязал их забрать ребёнка домой, но они никак не отреагировали на это решение.

Родителей пятилетней девочки, с рождения живущей в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) в Москве, могут лишить родительских прав. Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Большой резонанс получила история пятилетней девочки, которая родилась в 2014 году в ПМЦ, и через несколько дней после выписки мать вернула ребёнка обратно, в отделение патологии.

В медицинском центре говорят, что девочка уже может быть выписана. Но родители продолжают от этого отказываться, объясняя своё решение опасениями за здоровье дочери.

Дело дошло до суда, который обязал семью забрать ребёнка домой, однако девочка до сих пор живёт в клинике.

— Судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребёнка, а родители всё также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах, — уточнили в департаменте.

Отмечается, что в клинику направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог для работы с ребёнком.