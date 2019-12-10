Власти Калининградской области — о Лужкове: Это был уже наш человек

В своё время бывший мэр Москвы неожиданно проявил себя как талантливый калининградский фермер.

Министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Он целых 18 лет занимал должность мэра Москвы, а после отставки решил развивать фермерское хозяйство именно на западе страны. В Калининградской области он выращивал гречиху, производил мёд, изготавливал сыры, разводил овец, лошадей. В регионе его уже считали своим человеком.

— Юрий Михайлович был человек уже нашей земли, — рассказала Шевцова в беседе с Лайфом. — Это был человек абсолютно открытый, доступный для общения любому кругу людей. Это был человек просвещения, который видел перспективы и приближал либо нас к будущему, либо будущее к нам.

По её словам, Лужков при этом демонстрировал государственное мышление. Если область, страна или регион в чём-то нуждались, он начинал решать этот вопрос, не делая ставку на выгоду.

— Взять, например, выращивание гречихи в Калининграде. Это не самый маржинальный продукт, у нас была с ним проблема, но он пошёл на это, выращивал лучшие сорта с лучшей урожайностью, построил завод по очистке гречихи на территории, чтобы не продавать сырьё, а пользоваться крупой уже в торовых сетях, — привела пример собеседница Лайфа.

Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Операция, которую политику делали в клинике, как выяснил Лайф, была абсолютно рядовой и плановой, но после неё произошло внутреннее кровотечение. Свои соболезнования родным и близким Лужкова уже выразил президент Владимир Путин, а также премьер Дмитрий Медведев и другие политики, в том числе нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.