Физиономист — о поведении Зеленского на саммите: Школьник на контрольной работе

9 декабря в Париже состоялось одно из самых ожидаемых политических событий года: саммит в "нормандском формате". Специалисты рассказали, о чём говорило поведение мировых лидеров на этой встрече.

Физиономист, эксперт по жестам, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова в беседе с Лайфом объяснила мимику и жесты президентов России, Украины и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам эксперта, каждый из четырёх лидеров "пришёл со своей позицией, со своим мнением, которое будет озвучено и которое будет отстаиваться очень вежливо и бескомпромиссно". Однако при этом украинский президент чувствует себя не так уверенно, как другие.

— Зеленский очень много суетится, и он около Меркель и Макрона старается находиться. Он слушает их мнение, присматривается, прислушивается, — пояснила Филатова.

Так как у Зеленского опыта меньше, он обложился бумагами, причём рукописными, то есть он готовился, он как школьник, и у него сейчас контрольная работа Светлана Филатова

В свою очередь, специалист отметила, что президент России Владимир Путин был расположен к диалогу, но в то же время он очень чётко показал, что также будет отстаивать свою позицию. Филатова особо указала на то, что Путин был уверен в себе и вальяжно сел за стол, в то время как Зеленский очень волновался.

— Зеленский сел на краешек стула, спина ровная, когда он готовился, он ногу больше закинул за стул..., и он посматривает на своих компаньонов, но старается не подавать виду, что он на них засматривается, — добавила она, отметив, что наклон спины украинского лидера говорил о "заискивающем положении".

Он как школьник, который не знает, куда сесть, немножко растерялся. Было видно, что он продолжает волноваться, когда он садился на стул. А когда разложил бумаги, они ему немного придали уверенности Светлана Филатова

Эксперт пояснила, что Зеленский подстраивал своё поведение под поведение остальных лидеров, при этом он специально старался не контактировать ни с кем с российской стороны.

Напомним, первая встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря в Париже. Сначала лидеры пообщались в рамках "нормандской четвёрки", а затем провели двусторонние переговоры.

Российский лидер остался доволен беседой с украинским коллегой. Пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель также заявила, что разговор прошёл успешно.