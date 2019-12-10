Отпевание Юрия Лужкова совершит патриарх Кирилл

Отпевание бывшего градоначальника Москвы проведёт патриарх Кирилл. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Церемония, которая начнётся в 11 часов утра, пройдёт в храме Христа Спасителя.
Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Его смерть подтвердили в Посольстве России в Берлине. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.
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