Жителя Урала проверят в психбольнице после смены имён с Пельмень на Призыва Нет

Сам парень говорит, это уже не первый его опыт: он уже трижды посещал психотерапевта.

Жителя уральского города Троицка, сменившего имя и фамилию на Билет Призыва Нет, отправили на обследование в психиатрическую больницу. Об этом сообщает паблик "Регион-74" во "ВКонтакте".

Молодой человек, пытавшийся таким странным способом откосить от армии, всё-таки получил повестку из военкомата на своё прежнее имя — Роман Грошев. Однако он отказался подписывать документы, заявив, что его зовут по-другому. После этого его направили на проверку к специалисту.

Как рассказывает сам парень, это уже не первый его опыт: он уже трижды посещал психотерапевта.

— В итоге мне выписали направление в психлечебницу, где я должен засвидетельствовать свой диагноз. Мне поставили диагноз F60 — специфическое расстройство личности, — поделился Билет Призыва Нет.

Роман Грошев обрёл известность весной, когда поменял своё имя на Пельмень Кондольский ради 200 килограммов пельменей. После поддержки в соцсетях ему предложили уже 400 килограммов. Однако из-за того, что такой груз невозможно было увезти без спецтранспорта, парень забрал приз в денежном эквиваленте четырёх центнеров полуфабрикатов. После этого он решил сменить имя на Билет Призыва Нет, пытаясь откосить от армии. Компания с таким названием пообещала помочь парню с этим бесплатно.