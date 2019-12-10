Путин призвал СПЧ обратить внимание на ситуацию с новыми санкциями WADA

Президент РФ Владимир Путин попросил поддержки у Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в контексте новых возможных санкций против российских спортсменов.
— Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта, тоже хотел бы попросить о вашей поддержке, — обратился президент к участникам заседания СПЧ.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. Российские спортивные федерации на четыре года могут лишить права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
Владимир Путин уже комментировал это решение WADA. По его словам, оно противоречит Олимпийской хартии. Поэтому российская сторона может подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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