Путин: Беслан — это боль на всю жизнь

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что трагедия в Беслане в 2004 году — это его личная боль.

— Беслан — такая боль, и моя личная, и всей страны, — сказал глава государства, когда на заседании подняли вопрос о психологической помощи пережившим трагедию.

Он добавил, что если пострадавшие в теракте и их близкие нуждаются в дополнительной поддержке, "это нужно будет сделать".

Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.