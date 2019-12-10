Путин похвалил работу поисковиков: Брата моего нашли, умершего во время блокады

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека похвалил работу поисковиков.

Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискарёвке захоронен оказался. Родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер во время блокады. Даже участок нашли конкретный, — сказал Путин.

Лидер РФ отметил, что это хорошая и благородная работа.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Лайф вёл прямую трансляцию заседания.

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