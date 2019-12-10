Путин похвалил работу поисковиков: Брата моего нашли, умершего во время блокады

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека похвалил работу поисковиков.

— Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискарёвке захоронен оказался. Родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер во время блокады. Даже участок нашли конкретный, — сказал Путин.

Лидер РФ отметил, что это хорошая и благородная работа.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Лайф вёл прямую трансляцию заседания.