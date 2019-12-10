Путин пообещал обратить внимание на "гламур" на Параде Победы

При этом президент подчеркнул, что главными гостями торжества останутся ветераны.

В ходе заседания Совета по правам человека был поднят вопрос о "гламурных гостях" на Парадах Победы, которые занимают "всё больше" мест на трибунах в последние годы, из-за чего торжество превращается "в ярмарку тщеславия". При этом президент РФ подчеркнул, что главными гостями 9 Мая остаются ветераны.

— Что касается парада, участников, гостей, зрителей — мы и так стараемся приглашать ветеранов, — ответил президент Владимир Путин. — Какой-то гламур там появляется? Никогда не обращал внимания. Но посмотрю повнимательней. А знаете, если гламурные люди интересуются парадом, в этом есть что-то положительное.

Глава государства подчеркнул, что власти продолжат в первую очередь приглашать ветеранов.