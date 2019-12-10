Депздрав об аресте экс-заведующей элитным роддомом: Не стала бы скрываться

В ведомстве назвали решение суда "потрясением для медицинской общественности", даже несмотря на тот факт, что Марина Сармосян была уволена из-за жалоб пациенток.

В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали громкое уголовное дело против бывшей заведующей филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (роддом № 27) Марины Сармосян. В ведомстве пояснили, что её увольнение стало результатом внеплановой внутренней служебной проверки, проведённой после жалоб пациенток. Однако департамент не связывает увольнение Сармосян с возбуждением и расследованием уголовного дела о халатности, а тем более — с её арестом.

— Избранная судом самая строгая мера пресечения в виде заключения её под стражу стала для медицинской общественности настоящим потрясением, вряд ли врач стала бы скрываться от следствия либо каким-то иным образом препятствовать расследованию, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — В подобной ситуации гораздо более понятным был бы домашний арест или подписка о невыезде, но не помещение Сармосян под стражу.

Об аресте Марины Сармосян стало известно 8 декабря. Медика, выступающего за естественные роды, обвиняют в том, что в её роддоме четыре ребёнка родились с травмами, один из них умер. В отношении женщины завели дело по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СКР.

Громкий арест разделил общество на две стороны. Одни считают арест справедливым наказанием за халатность и безответственность, другие — репрессиями и даже частью заговора таинственных рейдеров. Лайф разобрался в подробностях этого запутанного дела.