Путин усомнился, что у Зеленского получится справиться с националистами

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека оценил встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами.

Он отметил, что Незалежная всё время просит "дать закрыть войсками границу", но последний диалог президента Украины с националистами вызывает сомнения относительно того, что произойдёт в этом случае.

— Представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вёл дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее и кто будет руководить националистами, когда они туда [в Донбасс] войдут без обеспечения гарантий людям, — заявил российский лидер.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Лайф вёл прямую трансляцию заседания.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, — самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7–10 тысяч сребреницких мусульман.