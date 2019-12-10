Гендиректора "Метростроя" задержали по обвинению в присвоении и растрате

Николай Александров не появлялся на работе два дня. Связь с ним пропала после того, как в компании прошли обыски.

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров. Об этом сообщила 10 декабря пресс-служба компании. В заявлении, опубликованном на сайте "Метростроя", говорится, что 9 и 10 декабря Александров на работе не появлялся, однако даже в его отсутствие работа всех структурных подразделений компании "осуществляется в штатном режиме".

— По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, — говорится в официальном сообщении "Метростроя".

В пресс-службе отметили, что компании неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание, а также какова позиция обвинения. Но, по данным 78.ru, Александрова задержали по обвинению в присвоении и растрате, совершённой организованной группой, либо в особо крупном размере. Сообщалось, что по данному факту в компании накануне прошли обыски. Сейчас ему избирается мера пресечения в Дзержинском районном суде.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Николай Александров возглавил компанию летом 2017 года. К слову, он является сыном предыдущего главы "Метростроя" Вадима Александрова, который покинул пост после 26 лет работы у руля предприятия.