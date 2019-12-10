Водитель грузовика со сладостями на миллион пропал вместе с ним по пути в Казань

Несколько дней назад мужчина "угнал" ещё один автомобиль — с бытовой химией на восемь миллионов рублей.

По дороге в Казань пропал грузовик со сладостями московского завода на один миллион рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как только автомобиль не прибыл в назначенный день в город, оператор-логист начал сразу же звонить водителю с вопросами о его местонахождении.

— Я вам ничего не скажу, — ответил мужчина и больше на связь не выходил.

По данным источника, это уже не первый случай "угона" водителем грузовика. 5 декабря он не довёз до Екатеринбурга автомобиль с бытовой химией на восемь миллионов рублей.