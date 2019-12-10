Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Глава государства отметил, что нужно продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за хамство и оскорбления с их стороны. Об этом он сказал в ответ на просьбу сделать ненадлежащее поведение госслужащих основанием для их увольнения.

— В целом я разделяю вашу позицию. Если человек пришёл на работу в государственный или муниципальный орган и ещё хамит там, людей оскорбляет, ему не место там. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем, — сказал Путин в ходе заседания Совета по правам человека.

По словам президента, нужно продумать детали. Путин напомнил, что в Уголовном кодексе РФ есть статьи за оскорбление.

— Надо посмотреть практику применения. А может быть, и настроить что-то так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали, — добавил глава государства.

Сегодня Владимир Путин встретился с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Лайф вёл прямую трансляцию.