Николай Носков дал первый концерт после инсульта — видео

Бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков дал первый концерт после перенесённого инсульта. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Выступление под названием "Живой" состоялось 9 декабря в "Крокус сити холле". Поддержать музыканта пришли многие коллеги, некоторые из них даже разделили с Носковым сцену. Так, в концерте приняли участие Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Слава, Наргиз Закирова, Диана Арбенина и другие звёзды.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своём инстаграме видео с концерта и поблагодарила всех, кто вышел на сцену и просто разделил этот день с Носковым.

Ранее сообщалось, что бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков в июне впервые запел после инсульта, от последствий которого восстанавливается уже три года.