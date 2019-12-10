Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео началась в Вашингтоне.
Как ожидается, российский министр иностранных дел и американский госсекретарь пообщаются с журналистами после переговоров. Затем Лаврова примет президент США Дональд Трамп.
Немногим ранее Лавров оставил запись в Книге почётных гостей в Госдепартаменте.
— Мои наилучшие пожелания всем сотрудникам Госдепа в их служении Конституции США и Уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях, — написал он.
Прошлый визит Лаврова в Вашингтон состоялся в 2017 году.
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