Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне

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Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео началась в Вашингтоне.

Как ожидается, российский министр иностранных дел и американский госсекретарь пообщаются с журналистами после переговоров. Затем Лаврова примет президент США Дональд Трамп.

Немногим ранее Лавров оставил запись в Книге почётных гостей в Госдепартаменте.

Мои наилучшие пожелания всем сотрудникам Госдепа в их служении Конституции США и Уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях, — написал он.

Прошлый визит Лаврова в Вашингтон состоялся в 2017 году.

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