Москвичи несут цветы к зданию мэрии в память о Лужкове — видео

Москвичи несут цветы к зданию мэрии столицы в память о Юрии Лужкове.
Специально установленный постамент с портретом бывшего мэра столицы усыпан красными и белыми розами и гвоздиками, на нём зажжены свечи и фонарики. К зданию продолжают идти люди.
Напомним, Юрий Лужков скончался сегодня в клинике в Мюнхене на 84-м году жизни. Его смерть подтвердили в Посольстве России в Берлине. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.
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