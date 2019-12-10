Убивший сестру при изгнании бесов пытался сбежать из суда через потолок — видео

Судебные приставы бросились задерживать беглеца, однако сделать это им удалось далеко не сразу.

Москвич Леонид Грейсер, жестоко убивший сестру в ходе ритуального обряда, попытался сбежать из-под стражи. Прямо на глазах у полицейских он выбрался из клетки в зале Щербинского суда и пролез под потолок.

Как видно на ролике, снятом корреспондентом Лайфа, юноша подтянулся на руках и выбрался из клетки сверху, после чего пробил потолок и полез туда. Судебные приставы бросились задерживать беглеца, но это удалось не сразу — в ход пошли и уговоры, и применение силы. В ходе операции подозреваемый лишился некоторых предметов одежды.

Напомним, накануне в Москве 18-летний парень пытался "изгнать бесов" из 21-летней сестры и убил её. В квартире затем были найдены наркотики.