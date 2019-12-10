"А пустите?" Захарова ответила Зеленскому на "приглашение" для журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому на его "приглашение", адресованное российским журналистам.

— Вопрос к Зеленскому: а пустите? Раскрою тайну: российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолёта, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Она добавила, что журналисты с удовольствием бы приехали, чтобы походить "и ножками, и глазками, но СБУ не пускает". В заключение она призвала Зеленского сделать что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки", — дать сотрудникам российских СМИ интервью, например.

Напомним, на пресс-конференции по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в Париже президент Незалежной пообщался с российскими журналистами и даже пригласил их на Украину, чтобы они приехали и "посмотрели, походили ножками, ручками, глазками".