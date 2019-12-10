Суд в Москве арестовал молодого человека, убившего сестру при "изгнании бесов"

Суд Москвы арестовал на два месяца 18-летнего Леонида Г., жестоко убившего сестру в ходе ритуального обряда.
Во время заседания парень заявил, что зарезал девушку "ради себя".
— Потому что я так должен был. Родине, себе должен. Я осознанно это сделал, — сказал он.
Ранее молодой человек был осуждён за кражу. Также выяснилось, что у него всего девять классов образования. До этого на учёте в психдиспансере Леонид Г. не состоял.
Напомним, накануне, 9 декабря, в Москве молодой человек пытался "изгнать бесов" из 21-летней сестры и убил её. В квартире затем были найдены наркотики.
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