Клинцевич усомнился в том, что у Суркова "сдали нервы" на переговорах в Париже

Член Комитета Совфеда РФ по безопасности Франц Клинцевич усомнился в словах главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у помощника президента РФ Владислава Суркова якобы сдали нервы во время встречи "нормандской четвёрки" в Париже.

Он полагает, что украинская сторона пытается спровоцировать коллег по переговорам.

— Я Суркова хорошо знаю — много с ним проработал. Чтобы его вывести из себя на таких важных переговорах — это какая-то глупость. Для чего это делается? — заявил он в интервью с телеканалом "360".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".