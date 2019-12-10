"Михалыч, ты эпоха". Шнуров посвятил строки Лужкову

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который скончался на 84-м году жизни.
— Эх, Михалыч, ты эпоха,
Да, сегодня умер мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например.
Не жалел он цветметалла,
Какой жанр, такой век.
Почему мне грустно стало?
Яркий был он человек, — написал Шнуров в "Инстаграме".
Напомним, Юрий Лужков умер сегодня в клинике в Мюнхене. Его смерть подтвердили в Посольстве России в Берлине. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram