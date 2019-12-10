"Михалыч, ты эпоха". Шнуров посвятил строки Лужкову

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Фото © Instagram/shnurovs

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который скончался на 84-м году жизни.

Эх, Михалыч, ты эпоха,

Да, сегодня умер мэр.

С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например.

Не жалел он цветметалла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек, — написал Шнуров в "Инстаграме".

Напомним, Юрий Лужков умер сегодня в клинике в Мюнхене. Его смерть подтвердили в Посольстве России в Берлине. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.

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