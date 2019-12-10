Умер народный артист России Олег Талыпин

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Фото © conservatory.ru

Скончался народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олег Талыпин, ему было 90 лет.

С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин,сообщается на сайте консерватории.

Уточняется, что дата прощания с народным артистом будет известна позже.

Олег Талыпин с 1981 года преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. Также он выступал не только концертмейстером группы, но и как солист.

Напомним, ранее сегодня в клинике в Мюнхене умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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