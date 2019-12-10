США ввели санкции против главы УМВД по Грозному за "нарушение прав человека"

Отмечается, что имеются предположения о его причастности к казням в общей сложности 27 человек.

США ввели санкции против главы управления МВД России по городу Грозному Аслана Ирасханова за "нарушение прав человека", об этом говорится в распространённом заявлении Госдепартамента.

— Министерство внесло в списки Аслана Ирасханова, главу Министерства внутренних дел по городу Грозному в Чеченской Республике Российской Федерации, за его причастность к серьёзным нарушениям прав человека, — отмечается в сообщении.

В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек".

Госдеп также заявил, что российское правительство "не предпринимает адекватных шагов" для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим злоупотреблениям и нарушениям, что создаёт "атмосферу безнаказанности".