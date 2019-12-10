Эксперты оценили изменение повестки заседаний СПЧ: Во главе угла — человек

Обновлённый Совет стал уделять меньше внимания политизированным вопросам, дискуссиям ради дискуссий, но зато обратился к проблемам, с которыми россияне сталкиваются каждый день.

Прошедшее заседание президентского Совета по правам человека, которое провёл сегодня Владимир Путин, отличается от заседаний прошлых лет менее политизированной повесткой и бОльшим вниманием к вопросам, которые действительно волнуют миллионы людей. На этот факт в беседе с Лайфом обратила внимание руководительница лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

— Обсуждались такие широкие тематики, скажем так, не политизированные, находящиеся в резонансе общественно-политической дискуссии, как экспертной, так и гражданской, — рассуждает собеседница Лайфа. — Во главу угла ставились права человека в самых широких трактовках, основаниях и направлениях.

Показательным, по её словам, является и тот факт, сколько времени глава государства оказался готов уделить этим вопросам, невзирая на то, что Путин вернулся в Москву только утром после сложных переговоров в Париже. Президент общался с членами Совета, правозащитниками более трёх часов, что подчёркивает важность и статус этой встречи.

— Внимание первого лица тоже замеряется: сколько времени уделял, как общался с аудиторией, все ли высказались, все ли мнения были услышаны, отмечает Кислицына. — Плюс важно подчеркнуть более широкое общественное представительство, на мой взгляд, представленность омбудсменов, ротация, которая произошла и позволила говорить о трудовых правах человека, о личных, о семейных. Я бы об этом тоже говорила.

Среди экспертных наблюдений — меньше "дискуссий ради самой дискуссии", больше усилий для поиска решения конкретных проблем, местами — конкретных аудиторий, но уже сам факт их сегментации говорит о том, что эти проблемы слышат, понимают и определяют траекторию их решения.

Напомним, что 21 октября 2019 года секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. А ещё одним указом был освобождён от своей должности Михаил Федотов, который возглавлял СПЧ с 2010 года.

Впрочем, совет претерпел и другие изменения, существенно обновив свой состав. Новыми членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества стали Кирилл Вышинский, Татьяна Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области), Александр Точёнов (президент Центра прикладных исследований и программ).