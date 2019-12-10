Новый вид малайзийских клещей назвали в честь Виктора Цоя

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Фото © Flickr/Terrazzo

Исследователь, сделавший открытие, оказался поклонником творчества исполнителя, музыка кумира сопровождает его во время научной работы.

Новый вид клещей, найденных в лесах Малайзии, назвали в честь известного музыканта, солиста группы "Кино" Виктора Цоя. Открытие сделал исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов и опубликовал его в научном журнале Systematic & Applied Acarology.

<p>Изображения Trachyoribates viktortsoii sp. nov., полученные методом сканирующей электронной микроскопии в ТюмГУ <a href="https://www.biotaxa.org/saa/article/view/saa.24.12.3/0" target="_blank">Ermilov / Systematic &amp; Applied Acarology, 2019</a></p>

Российский учёный и его коллеги из Братиславы привезли из малайзийских лесов "улов", в котором был обнаружен неизвестный науке клещ. Ермилов оказался поклонником творчества Цоя и назвал открытие в честь кумира — Trachyoribates viktortsoii.

Как сообщил в статье сам автор описания нового вида, музыка Цоя имела для него особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы.

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