В Уфе приземлился Як-42, у которого отказал двигатель

В Уфе произвёл посадку лайнер Як-42 авиакомпании "Красавиа", у которого во время взлёта в Нижневартовск отказал один из двигателей. Об этом Лайфу сообщила помощница Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

По её словам, на борту самолёта находятся 73 пассажира, трое из которых — дети, а также восемь членов экипажа, а посадка состоялась в 22:20 по московскому времени.

— На место выехал помощник уфимского транспортного прокурора, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров и начать проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, — добавила Иванова.

Напомним, лайнер Як-42, выполняющий рейс Уфа — Нижневартовск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей.