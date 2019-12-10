В Уфе приземлился Як-42, у которого отказал двигатель

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Фото © VK / Марсель Галимов

В Уфе произвёл посадку лайнер Як-42 авиакомпании "Красавиа", у которого во время взлёта в Нижневартовск отказал один из двигателей. Об этом Лайфу сообщила помощница Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

По её словам, на борту самолёта находятся 73 пассажира, трое из которых — дети, а также восемь членов экипажа, а посадка состоялась в 22:20 по московскому времени.

На место выехал помощник уфимского транспортного прокурора, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров и начать проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, — добавила Иванова.

Напомним, лайнер Як-42, выполняющий рейс Уфа — Нижневартовск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей.

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