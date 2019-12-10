Деду Морозу доставят огромную открытку весом 30 кг от детей из Петербурга

Учащиеся одной из изостудий города несколько месяцев раскрашивали её и писали внутри свои послания.

Почта России доставит в Великий Устюг Деду Морозу огромную открытку весом 30 килограммов с пожеланиями детей из Санкт-Петербурга, сообщается в пресс-релизе компании.

Послание три на два метра предложила создать известная петербургская художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак, её ученики из изостудии несколько месяцев раскрашивали открытку и писали внутри послания.

— Детские пожелания будут доставлены в Великий Устюг в целости и сохранности. Уверен, Дед Мороз обрадуется такому подарку от петербургских детей, — прокомментировал начальник Управления федеральной почтовой связи по Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Он добавил, что Почта России ежегодно доставляет главному зимнему волшебнику сотни тысяч писем, но такое отправляется впервые. Валерия Лошак отметила, что очень благодарна за доставку посылки и надеется, что она понравится Деду Морозу и займёт место в его музее.

Ранее волшебник из Великого Устюга рассказал, сколько взрослых пишут ему письма.