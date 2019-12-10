СМИ: Юрия Лужкова похоронят 12 декабря

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник в мэрии столицы.
— Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Примакова, — заявил собеседник агентства.
Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. В последние дни он находился в Мюнхене, где проходил обследование. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.
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