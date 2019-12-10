Лавров: Россия готова продлить СНВ-3 в любой момент, дело за коллегами из США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова в любой момент продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), дело только за американскими коллегами, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне.

— Поскольку речь идёт о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, как я уже отметил, Россия устами своего президента в очередной раз на днях подтвердила свою готовность уже сейчас договориться о его продлении, чтобы снять напряжённость в мировом сообществе по поводу того, что последний инструмент контроля над вооружениями между США и РФ перестанет действовать, — отметил глава российской дипломатии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить договор с США от 2010 года о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до конца этого года.

Этот вопрос уже обсуждался Лавровым и Помпео в ходе своей встречи на полях 74-й Генассамблеи ООН в сентябре, но тогда было принято решение продолжить дискуссию.