Во время перестрелки на кладбище в Нью-Джерси убит полицейский — видео

Во время перестрелки на одном из кладбищ в Нью-Джерси убит полицейский. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, стрельбу устроили двое неизвестных. Ещё один полицейский был ранен, на данный момент он находится в больнице.

Один из стрелявших забаррикадировался в магазине и ведёт из укрытия стрельбу из гладкоствольного оружия. Чтобы его задержать, на место инцидента подоспело спецподразделение правоохранительных органов SWAT.

На кадрах видеозаписи можно увидеть выходящих из бронированного автомобиля вооружённых правоохранителей, направляющихся в сторону преступника, чтобы его обезвредить.