Лавров заявил, что обвиняемый в шпионаже Пол Уилан угрожает сотрудникам ФСИН

Обвиняемый в шпионаже на территории РФ Пол Уилан ведёт себя вызывающе, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

— Пол Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, — ведёт себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные (притязательные, надменные. — Прим. Лайфа) высказывания, — подчеркнул он.

Министр иностранных дел также отметил, что Уилан пытается создать себе образ мученика, а это "неправильно и нечестно".

Лавров добавил, что сотрудники ФСИН внимательно следят за состоянием его здоровья, ему была предложена операция, от которой обвиняемый в шпионаже отказался. Глава МИД сообщил, что следствие по делу уже завершено, далее ожидается судебный процесс, после чего решения будут приниматься на основании официальных двусторонних документов в правоохранительной сфере.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Также у Уилана нашли документы, содержащие гостайну, ему грозит до 20 лет лишения свободы.