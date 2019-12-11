Помпео напомнил Лаврову про недопустимость вмешательства во внутренние дела США

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул, что вмешательство иностранных государств в грядущие выборы в Америке недопустимо.

— Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут всё было однозначно: это недопустимо, — заявил глава Госдепа на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также отметил, что ясно передал ожидания США в отношении России. По его словам, если РФ или любое другое иностранное государство предпримет какие-либо шаги по вмешательству во внутренние дела Штатов, то последние предпримут ответные меры.

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Вашингтоне. По её итогам министр иностранных дел РФ пригласил коллегу с визитом в Россию. В ответ на это глава Госдепа заявил, что отношения с РФ должны быть лучше, чем раньше.