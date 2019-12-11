На юго-западе Москвы нашли тело девушки, завёрнутое в одеяло

По предварительной версии, её убил любовник, 23-летний уроженец Чувашии, после чего ударился в бега.

Утром 10 декабря на юго-западе Москвы в квартире жилого дома обнаружили тело девушки, завёрнутое в одеяло, сообщает ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошёл на улице Академика Виноградова. Труп со связанными ногами и разбитой головой на балконе обнаружил дедушка погибшей, сообщает "Московский комсомолец". Он получил от неё сообщение с нехарактерным обращением и решил проверить, всё ли в порядке с внучкой.

Стало известно, что 20-летняя Анна являлась студенткой РУДН и за несколько недель до трагедии познакомилась с 23-летним уроженцем Чувашии. По предварительной версии, сожитель убил её, закрыл дверь в квартиру своим ключом и ударился в бега.

ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье 105 "Убийство", в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.