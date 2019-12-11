В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Представители украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко внесли в электронную систему Верховной рады Украины законопроект с поправками к уже действующему закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Свидетельство о внесении проекта закона опубликовано на официальном сайте парламента.

Сам текст документа не опубликован, однако из описания понятно, что речь идёт о продлении особого статуса региона на ещё один год. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам саммита "нормандской четвёрки", который прошёл 9 декабря в Париже. В коммюнике по итогам встречи лидеров четырёх государств отмечено, что Украина согласна на постоянный особый статус Донбасса.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был составлен в октябре 2014 года и будет действовать до 31 декабря 2019 года. Согласно ему, положение об особом статусе региона вступит в силу после проведения в Донбассе демократических выборов и вывода войск.