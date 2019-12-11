Лавров заявил, что Россия выдаёт визы американским гражданам без задержек

Он добавил, что если россияне и американцы будут ездить друг к другу, это поможет упрочить отношения и партнёрство между странами.

Россия выдаёт визы американским гражданам без задежек, в отличие от США, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

Он подчеркнул, что россияне вынуждены ждать собеседования перед получением разрешения на въезд, срок может составлять до 300 дней, по его словам, американские коллеги объясняют это тем, что существуют определённые квоты.

— Это, наверное, право каждой страны определять структуру своего дипломатического представительства, — добавил Лавров и сказал, что в России ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло, несмотря на "неприятную" ситуацию с невыдачей виз американской стороной.

Глава МИД РФ отметил, что для упрочения отношений между РФ и США будет лучше, если граждане будут ездить "друг к другу", у такого партнёрства "колоссальные перспективы".

Помпео, в свою очередь, заявил, что обе страны будут работать в этом направлении и смогут решить возникающие проблемы.

Напомним, в последнее время участились случаи с невыдачей американских виз российским дипломатам, направляющимся в деловые поездки. Так, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, которые собирались на Генеральную Ассамблею ООН. В общей сложности в ходе сессии Генассамблеи ООН визы не были выданы 18 российским дипломатам, а 4 декабря представители Федерального казначейства РФ вновь не смогли получить разрешение на съезд в Соединённые Штаты.