В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Михайловском районе Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус Neoplan. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места аварии.
На кадрах видно, что автобус улетел в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли врачи и полицейские. Инцидент произошёл на трассе Жирновск — Вёшенская. Автобус выполнял рейс Волгоград — Елань. В его салоне находилось семь человек. По информации Лайфа, четыре человека пострадали. Все они доставлены в Михайловскую ЦРБ.
Причины и обстоятельства трагедии уточняются.
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