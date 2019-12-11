В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

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Фото © LIFE

В Михайловском районе Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус Neoplan. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места аварии.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что автобус улетел в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли врачи и полицейские. Инцидент произошёл на трассе Жирновск — Вёшенская. Автобус выполнял рейс Волгоград — Елань. В его салоне находилось семь человек. По информации Лайфа, четыре человека пострадали. Все они доставлены в Михайловскую ЦРБ.

<p>Фото © LIFE</p>

Причины и обстоятельства трагедии уточняются.

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