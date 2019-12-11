Депутат Верховной рады о "нормандском саммите": Ничья в пользу Путина

Саммит "нормандской четвёрки", прошедший 9 декабря в Париже, закончился "ничьей" в пользу президента РФ Владимира Путина, написал в авторской колонке для "Украинской правды" депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что большинство жителей Украины не готовы идти на уступки и будут до последнего препятствовать пересечению "красной линии" в вопросах суверенитета Незалежной.

— Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на "нормандский саммит", очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на неё возлагались, — написал Гончаренко.

По словам депутата, он надеется, что президент Украины Владимир Зеленский скорректирует свою политику в отношении урегулирования конфликта в Донбассе, а Киев будет запрашивать поддержку у союзников по всему миру.

На брифинге по итогам "нормандской встречи" Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год (срок его действия без продления должен истечь 31 декабря 2019 года). При этом сам украинский лидер признался, что не знает, как контролировать режим прекращения огня в Донбассе.