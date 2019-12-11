СМИ: В России могут переименовать молочные продукты с растительными жирами

Вместо молока, сметаны и йогурта на полках появятся "коктейль", "крем" и "соус", это сделано для того, чтобы не вводить в заблуждение покупателей.

В России предложат изменить названия молочных продуктов, в составе которых есть растительные жиры, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Так, теперь молоко, йогурт, сметану с заменителями молочного жира переименуют в "коктейль", "соус" или "крем".

Это сделано для того, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. В настоящее время магазины обязаны маркировать все молочные продукты пометками БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и СЗМЖ (содержит заменитель молочного жира), однако, по мнению экспертов, это полумеры.

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока, тогда это позволит изменить их названия и в целом по-другому регулировать оборот этих товаров.

— Когда мы говорим "кетчуп", то знаем, что речь идёт о томатной пасте или продукции из помидоров, но всё равно даём этому товару отдельное наименование. Так же мы поступаем и в случае со сливочным маслом и маргарином — это разные товары. Такой же принцип следует распространить и на другие продукты, — отметил глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарёв.

В настоящее время ведутся консультации по данному вопросу с Минсельхозом и правительством. Специалисты в Ассоциации компаний розничной торговли, однако, считают, что такие меры могут нанести удар в первую очередь по производителям: покупатели, по его мнению, с недоверием отнесутся к новым названиям, спрос на продукты может упасть.