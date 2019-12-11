Адвокат назвал слова об угрожающем дрелью сотрудникам ФСИН Уилане преувеличением

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в США заявил, что обвиняемый в шпионаже американец ведёт себя вызывающе, в том числе угрожает дрелью сотрудникам ведомства.

Адвокат обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана заявил, что информация об угрозах со стороны Уилана в адрес сотрудников ФСИН, приведённая главой МИД Сергеем Лавровым, — это преувеличение. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Уилан находится в тюрьме, где лишён всех потребностей, какая может быть дрель, откуда она у него? Я думаю, что эта информация слишком преувеличена, я никогда не слышал от него никаких угроз в адрес ФСИН, — подчеркнул адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Он также напомнил, что между его подзащитным и сотрудниками ФСИН существует серьёзное недопонимание, причина которого — языковой барьер. Уилан плохо владеет русским, а сотрудники ФСИН по-английски не говорят.

Тем более, подчеркнул Жеребенков, служащие МИД ни разу не посещали Уилана в СИЗО и не могут знать наверняка, что там происходило.

В МИД в свою очередь заявили, что защитники никак не помогают американцу словами о том, что у него не было доступа к инструментам, в том числе к дрели.

— Рассказываем адвокатам, где Уилан "возьмёт дрель". На столе у следователя стояла примерно такая — для прошивки документов. Её Уилан и хотел использовать не по назначению. Так что советуем всем, кто защищает Уилана, ближе узнать клиента. И, возможно, что-то ему посоветовать, — написали сотрудники ведомства в "Фейсбуке".

О том, что обвиняемый в шпионаже Уилан угрожал "просверлить сотрудникам ФСИН головы дрелью", Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. При этом у Уилана нашли документы, содержащие гостайну. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.