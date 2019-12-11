Лавров заверил, что действия конгресса США не остановят "Северный поток — 2"

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что действия конгресса США не смогут остановить "Северный поток — 2".

При этом он отметил, что конгресс намерен помешать диалогу между США и Россией, назвав такие действия продолжением политики предыдущего американского лидера Барака Обамы.

— Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не остановятся, — отметил Лавров.

Напомним, США пытаются помешать строительству газопровода с помощью санкций. Информация об этом появилась в конце ноября, когда американский сенатор Джим Риш сообщил о намерениях включить их в законопроект об оборонном бюджете США на следующий год. В сенате при этом усомнились, что санкции могут помешать "Северному потоку — 2".