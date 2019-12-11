Россияне не пострадали при перестрелке в Нью-Джерси

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Фото © Twitter / Hayley Miller

Граждане Российской Федерации не пострадали во время перестрелки в Нью-Джерси, об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке на своей странице в "Фейсбуке".

Информация о наличии российского гражданства у погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступала. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле, — отмечается в сообщении.

Напомним, стрельба в Нью-Джерси началась 10 декабря на местном кладбище, в результате неё погибли полицейский и трое мирных жителей.

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