Россияне не пострадали при перестрелке в Нью-Джерси

Граждане Российской Федерации не пострадали во время перестрелки в Нью-Джерси, об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке на своей странице в "Фейсбуке".

— Информация о наличии российского гражданства у погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступала. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле, — отмечается в сообщении.

Напомним, стрельба в Нью-Джерси началась 10 декабря на местном кладбище, в результате неё погибли полицейский и трое мирных жителей.