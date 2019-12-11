Новый президент Аргентины принял приглашение Путина посетить Россию

Новый президент Аргентины Альберто Фернандес принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Российскую Федерацию, об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который присутствовал на инаугурации нового аргентинского правителя.

— Что касается встречи с президентом Фернандесом, я как специальный представитель российского президента передал его личные поздравления, которые были ранее изложены и в письменном виде, и выразил надежду на то, что удастся в ближайшем будущем, возможно уже в следующем году, организовать официальный визит президента Фернандеса в РФ, — сказал он.

В ответ новый президент Аргентины выразил готовность посетить Россию уже в 2020 году и пообещал Путину сделать всё возможное, чтобы воспользоваться приглашением.

Ранее Лайф сообщал, что Аргентина и Россия могут провести перекрёстный год в 2020 или 2021 году.