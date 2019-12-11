Трамп назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и ждёт продолжения диалога

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Фото © Twitter / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и ждёт продолжения диалога в будущем, об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Только что провёл очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем! — написал глава Белого дома.

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, в настоящее время американский лидер рассматривает предложение приехать в Россию на 75-летие Победы. Ранее он провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.

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