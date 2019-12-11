Трамп назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и ждёт продолжения диалога

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и ждёт продолжения диалога в будущем, об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

— Только что провёл очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем! — написал глава Белого дома.

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, в настоящее время американский лидер рассматривает предложение приехать в Россию на 75-летие Победы. Ранее он провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.