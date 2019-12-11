Автодилеры попросили понизить комиссию при покупке авто бесконтактным способом

Продавцы автомобилей попросили Центробанк ограничить комиссию, взимаемую при оплате покупки банковской картой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации автодилеров главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

Сейчас эта комиссия составляет 1–2% от общей суммы покупки. Её просят уменьшить до 0,3%, но не более 1,5 тысячи рублей.

При этом размер максимальной суммы покупки с помощью бесконтактной оплаты просят увеличить. Сейчас он составляет 600 тысяч рублей.

По мнению продавцов, эти меры помогут популяризовать бесконтактный способ оплаты. Сейчас доля таких платежей составляет всего 8%, а комиссия, как правило, или заложена в сумму сделки, или покупателей склоняют к оплате наличными.

В Центробанке сообщили, что готовы рассмотреть все инициативы по развитию системы бесконтактных платежей.