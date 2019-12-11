Французского фигуриста подозревают в домогательствах к 13-летней девочке

Он якобы отправлял ей фото интимного характера, но родители молчали, потому что их запугали тренеры.

Французского фигуриста Моргана Сипре подозревают в домогательствах к 13-летней девочке, сообщает издание USA Today.

Спортсмен якобы отправлял несовершеннолетней фигуристке из США, с которой они вместе тренировались на катке, фотографии интимного характера.

Инцидент произошёл в 2017 году, но стал достоянием гласности только сейчас. Как сообщили родители девочки, тренеры фигуриста Джон Циммерман и Сильвия Фонтана запугали их и заставили молчать, поскольку тот готовился к Олимпийским играм — 2018.

Расследование инициировал американский центр SafeSport, который занимается случаями насилия в отношении спортсменов.

В январе Морган Сипре и его партнёрша Ванесса Джеймс стали чемпионами Европы на соревнованиях в Минске.