Президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой"

Такое заявление он сделал в ответ на её твит об убийстве индейцев, которые пытались защитить лес.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, об этом сообщает издание Globo.

В воскресенье девушка заявила на своей странице в "Твиттере", что коренных жителей убивают за попытку защитить лес, так она отреагировала на события, произошедшие в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли из проезжавшей мимо машины.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 8 декабря 2019 г.

— Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она, — прокомментировал её слова бразильский лидер и добавил, что его тем не менее беспокоят смерть людей и проблема вырубки лесов в стране.

Сама Тунберг традиционно поменяла описание на своей странице в "Твиттере", теперь там можно увидеть слово Pirralha, что переводится с бразильского как "соплячка".

Ранее она уже цитировала в профиле слова президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. В адрес активистки не раз негативно высказывались известные личности, например бывший ведущий Top Gear, Николай Валуев и Герман Стерлигов. Тем не менее на её защиту встали известные актёры Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо.